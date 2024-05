Presidente da Guatemala leva ao Congresso projeto para depor procuradora-geral

Arévalo alertou os deputados que "ser contra esta reforma é favorecer a perpetuação da corrupção e da impunidade" na Guatemala.

O Congresso de 160 deputados é dominado pelo partido de direita do ex-presidente Alejandro Giammattei (2020-2024) e pelo movimento de Sandra Torres, rival de Arévalo no segundo turno de 2023, que se declara social-democrata, mas assumiu posições conservadoras.

Poucas horas antes do discurso de Arévalo no domingo, a promotora Porras apresentou um recurso ao Tribunal Constitucional, afirmando que o presidente anunciaria "ações que poderiam levar a ataques" contra a sua "integridade física" e "vida", e também contra as dos demais integrantes do Ministério Público.

Arévalo conquistou a presidência por ampla maioria com a promessa de combater a corrupção, um dos males do país da América Central.

