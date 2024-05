Rússia ameaça bombardear equipes militares britânicas na Ucrânia 'e além'

Moscou ameaçou, nesta segunda-feira (6), bombardear "qualquer instalação ou equipamento militar britânico no território ucraniano e além", caso Kiev utilize "armas britânicas" para atacar a Rússia.

O Ministério russo das Relações Exteriores indicou que "alertou" o embaixador do Reino Unidos em Moscou, Nigel Casey, quem convocou após declarações do chanceler britânico, David Cameron, sobre "o direito da Ucrânia de atacar o território russo com armas britânicas".

Estas declarações "contradizem diretamente as garantias fornecidas pela parte britânica durante a entrega a Ucrânia de mísseis de longo alcance", que não seriam utilizados contra o "território russo", segundo o ministério.