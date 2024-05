Ajudas e doações são distribuídas no sul, que aguarda mais chuvas

O drama das enchentes piorou nesta terça-feira (7) em Porto Alegre e em centenas de outras cidades do sul do país, onde a ajuda humanitária começa a chegar em meio a novos alertas de tempestade nos próximos dias.

A pior catástrofe climática na história do Rio Grande do Sul deixou até o momento 90 mortos, 362 feridos e 131 desaparecidos, de acordo com o último balanço da Defesa Civil.

Nos 397 municípios afetados, incluindo a capital Porto Alegre, 156.056 pessoas foram forçadas a deixar suas casas devido às inundações provocadas pelo transbordamento de rios após as fortes chuvas.