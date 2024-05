Al Jazeera tomará medidas legais 'até o fim' após fechamento de escritório em Israel

"Os correspondentes da Al Jazeera violaram a segurança de Israel e incitaram a violência contra os soldados israelenses", declarou o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.

A ONU denunciou "qualquer decisão que faça retroceder a liberdade de imprensa", e diversos países, incluindo os Estados Unidos, principal aliado de Israel, também criticaram a deliberação.

"Se houver a possibilidade de contestar esta decisão, iremos até o fim", disse Negm na segunda-feira.

Pouco depois do anúncio do governo israelense, as autoridades apreenderam parte do material do canal, incluindo o seu equipamento de transmissão.

A rede também foi removida das operadoras de satélite e à cabo, e seus sites foram bloqueados.

"O equipamento que foi confiscado, a perda que sofremos ao interromper a nossa transmissão, tudo isso é objeto de ação legal", disse Negm, criticando uma decisão "digna da década de 1960 e não do século XXI".