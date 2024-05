Argentina eleva impostos para remessa de lucros ao exterior

O governo do ultraliberal Javier Milei decidiu ampliar o chamado imposto País, que é aplicado à compra de moeda estrangeira, para as operações de remessa de lucros e dividendos ao exterior, de acordo com a norma publicada no boletim oficial.

O Imposto Para uma Argentina Inclusiva e Solidária (País), criado em 2019 e válido até o final deste ano, aplicará uma alíquota de 17,5% a esse tipo de operações, que já são tributadas por outros impostos.

A medida contraria a política liberal do governo, mas está de acordo com as necessidades fiscais em um contexto recessivo da economia, com queda da atividade e consumo.