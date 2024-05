Ativista climático alemão está há dois meses em greve de fome

O engenheiro de proteção ambiental Wolfgang Metzeler-Kick iniciou a protesta há 62 dias e viu outros ativistas se juntarem a ele, o último deles nesta terça-feira.

"Há anos venho alertando sobre a quantidade excessiva de CO2 em nossa atmosfera", disse o ativista ambiental de 49 anos, com muita experiência em ações de desobediência civil.

Não satisfeito em "colocar em risco a vida", Metzeler-Kick quer levar o protesto um passo adiante: "Vou intensificar minha greve de fome. A partir de amanhã, temporariamente deixarei de beber", afirmou.

Há um ano, os coletivos de defesa do clima têm multiplicado suas ações na Alemanha, com métodos às vezes controversos, como bloquear estradas colando as mãos ao asfalto.

cka/smk/clr/dbh/am

© Agence France-Presse