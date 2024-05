Borussia Dortmund vence na visita ao PSG (1-0) e vai à final da Champions

Presumivelmente, foi o último jogo do astro da seleção francesa na Liga dos Campeões com sua atual equipe.

Num Parque dos Príncipes em ebulição, com uma prévia homenagem da torcida ao ex-jogador argentino do PSG Javier Pastore e dois mosaicos com a imagem do troféu e do elenco parisiense rodeado de louros da vitória, os jogadores de Luis Enrique não estiveram à altura do palco e mostraram mais vontade do que acerto.

Com Bradley Barcola fora do time titular e a escalação de um atacante clássico, o português Gonçalo Ramos, que deslocou Kylian Mbappé para o lado esquerdo, o PSG teve a posse de bola, mas as melhores chances foram alemãs, como em um chute de primeira do zagueiro norueguês Julian Ryerson em que a bola foi para a rede pelo lado de fora (19'), e um contra-ataque protagonizado por Karim Adeyemi, que avançou em velocidade mas seu disparo foi defendido pelo goleiro italiano Gianluigi Donnaruma (35').

Os chutes de longa distância de Vitinha (27' e 42') e Fabián Ruiz (45') iam para fora, eram desviados pela defesa alemã ou não criaram problemas para o goleiro Gregor Kobel.

Enquanto isso, Mbappé, generoso talvez além da conta, se mostrava mais perigoso no passe do que nos chutes. Dos seus pés saiu a jogada que terminou com um disparo de Dembelé para fora, após meia hora de jogo.

- A trave decisiva -

Os donos da casa tinham 45 minutos para marcar dois gols, mas apesar de voltarem do vestiário mais acelerados - com um chute na trave de Warren Zaïre-Emery - logo receberam um balde de água fria.