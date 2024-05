Coppola, Lucas e Schrader em Cannes: uma oferta irrecusável

Lucas, um dos diretores mais ricos e famosos do cinema, tem sido relativamente pouco aclamado em seu país. No entanto, foi uma projeção de sua estreia na ficção científica, "THX 1138", em Cannes em 1971, que o colocou no caminho para criar "Star Wars" e "Indiana Jones".

Lucas "não precisa de dinheiro, não precisa de nada", disse Gray. Porém retornar à Croisette coincidindo com seus 80 anos é "uma espécie de reconhecimento a sua importância como autor".

E não estarão apenas os diretores. Várias estrelas que também surgiram na época da Nova Hollywood os acompanharão.

"Megalopolis" de Coppola conta com os veteranos vencedores do Oscar Dustin Hoffman e Jon Voight, assim como Laurence Fishburne, adolescente em "Apocalypse Now".

Schrader, que escreveu o roteiro de "Taxi Driver", Palma de Ouro em 1976, volta a dirigir Richard Gere, décadas depois de "Gigolô Americano". Gere interpreta um homem que se esquivou do recrutamento para a Guerra do Vietnã, atormentado por seu passado, em "Oh, Canadá".

Meryl Streep, outra personalidade da época com seus papeis em "O Franco Atirador" e "Manhattan", também receberá uma Palma de Ouro honorária no festival.