Diretor da AIEA pede ao Irã medidas de cooperação 'concretas' no programa nuclear

A AIEA é responsável por verificar se o programa nuclear iraniano tem finalidades civis.

No entanto, desde 2021 as fiscalizações foram reduzidas, as câmeras de segurança foram desligadas e o credenciamento de um grupo de especialistas foi suspenso.

Estas restrições geram medo na comunidade internacional, uma vez que o Irã dispõe de material suficiente para construir diversas bombas atômicas.

O Irã, que alega que o seu programa atômico tem fins civis, afastou-se gradualmente dos compromissos que assinou no acordo internacional de 2015, que buscava regular as suas atividades nucleares em troca do levantamento das sanções internacionais.

Este pacto perdeu sua validade após a retirada unilateral dos Estados Unidos em 2018, durante o governo do republicano Donald Trump.

