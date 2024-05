Entre a festa e o glamour, Festival de Cannes também deverá ter reivindicações

Destacam-se também o iraniano Ali Abbasi com "The Apprentice", sobre a juventude de Donald Trump, ou o grego Yorgos Lanthimos, que regressa com "Kinds of Kindness", ao lado da sua atriz favorita do momento, Emma Stone (vencedora do Oscar por "Pobres Criaturas").

Paul Schrader, premiado roteirista de "Taxi Driver" e autor de "Gigolô Americano", apresentará "Oh Canada", estrelado por Richard Gere.

Novas estrelas também estarão em alta no evento, como Jacob Elordi, Barry Keoghan, Margaret Qualley e outros.

- Novos valores -

Do lado ibero-americano, o espanhol Jonás Trueba estreia em Cannes com "Volveréis", dirigido por sua parceira Itsaso Arana. Esta comédia concorre na Quinzena dos Realizadores junto com "Algo viejo, algo nuevo, algo prestado" do argentino Hernán Rosselli, o documentário "A queda do céu", filmado por Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha na Amazônia e o chileno "Los Hiperbóreos", de Cristóbal León e Joaquín Cociña.

A Semana da Crítica, presidida pelo espanhol Rodrigo Sorogoyen ("As bestas"), recebe "Simón de la Montaña", do argentino Federico Luis, "Baby", do brasileiro Marcelo Caetano e em uma sessão especial, o curta "Las novias del sur", de Elena López Riera.