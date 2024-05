Ex-atriz pornô Stormy Daniels é interrogada no julgamento de Trump

A ex-atriz de cinema pornô Stormy Daniels, no centro do caso que colocou Donald Trump no banco dos réus, descreveu nesta terça-feira (7) seu encontro sexual em 2006 que precipitou o julgamento do ex-presidente.

Trump, de 77 anos, é acusado de falsificar 34 documentos contábeis para ocultar o pagamento de 130 mil dólares (R$ 684 mil na cotação atual) destinados a comprar o silêncio de Daniels, na reta final das eleições de 2016, que o magnata republicano venceu contra Hillary Clinton.

Trump repassou o pagamento à ex-atriz, cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford, como se fosse despesa legal do seu então advogado pessoal Michael Cohen, que havia antecipado o dinheiro do seu próprio bolso, por meio da empresa familiar Trump Organization.