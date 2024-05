Fabricante americana Spirit AeroSystems prevê produzir até 31 aviões Boeing-737 por mês

A Spirit AeroSystems explicou que realizou com a Boeing "uma verificação conjunta para garantir a qualidade dos produtos antes do transporte" até a fábrica de montagem final da aeronave em Renton (no estado de Washington, noroeste).

De acordo com Pat Shanahan, CEO da Spirit, "as medidas adotadas para fortalecer a conformidade dos produtos foram muito importantes".

"A decisão foi tomada para mudar fundamentalmente o processo de inspeção", disse ele, durante conferência com analistas.

Contactada pela AFP, a Boeing não se pronunciou de imediato.

A fabricante americana planejava aumentar ainda mais a taxa de produção do modelo 737, seu carro-chefe, para atingir a meta de cinquenta exemplares por mês em 2025/2026.

Mas uma série de problemas de produção no ano passado e um incidente em um voo envolvendo um 737 MAX 9 da Alaska Airlines em 5 de janeiro resultaram na abertura de uma investigação pela Agência de Aviação Civil dos EUA (FAA).