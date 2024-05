Festival de Cannes adota inteligência artificial para auxiliar na segurança

Esta tecnologia permitirá ao centro de proteção urbana (CPU) "detectar eventos ou comportamentos considerados suspeitos ou de risco" e ajudar a identificar pacotes abandonados, presença de armas, pessoas no terreno ou qualquer movimento de multidões, detalhou a administração municipal.

Esses "meios tecnológicos adicionais de vigilância" podem ser utilizados nesta edição graças "à lei relativa aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2024", segundo o prefeito de Cannes, David Lisnard.

Estas câmeras serão associadas "à rede de videovigilância mais densa da França", que conta com mais 884 câmeras, ou seja, "uma por cada 84 habitantes", para "tornar o dispositivo de segurança mais eficaz", acrescentou Lisnard.

Outro suporte técnico serão os "462 botões de chamada de emergência, conectados diretamente ao CPU".

O município de Cannes decidiu ser pioneiro nesta implantação. Os botões estarão disponíveis "em espaços públicos, bem como em escolas, creches, edifícios e instalações públicas, locais de culto e lojas".

- Segurança particular -

Cannes conta com 200 policiais municipais e 66 agentes de vigilância, e o Ministério do Interior disse à AFP que o aparato de segurança será complementado com quatro unidades móveis, com 100 agentes cada, como nos anos anteriores.