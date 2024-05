Jornalistas são acusados de 'extorsão' ligada a ex-ministro na Venezuela

O procurador denunciou "campanhas de guerra suja" contra políticos e empresários contrários aos interesses do ex-ministro, exigindo deles pagamentos de até 100 mil dólares (506 mil reais) para "suavizar" ou "remover" publicações, e afirmou que "contas fantasma" em redes sociais eram usadas com esse fim.

Saab divulgou um vídeo do empresário detido Samark López, braço direito de El Aissami, no qual ele afirma que comunicadores recebiam pagamentos do entorno de El Aissami.

"Rejeitamos as declarações do Ministério Público [...] Informar torna-se um crime perseguido por uma justiça politizada e tendenciosa", reagiu o Colégio Nacional de Jornalistas (CNP) na rede social X.

"Nada mais absurdo e inverossímil. Escrevemos dezenas de reportagens justamente sobre López, El Aissami e as irregularidades na PDVSA [...] Denuncio esta manobra difamatória como tola e mal intencionada", publicou na mesma plataforma Edwald Scharfenberg, editor da ArmandoInfo mencionado por Saab.

"É uma criminalização do trabalho que fazemos há anos", escreveu, por sua vez, no X, o jornalista Roberto Deniz, igualmente acusado.

El Aissami, que foi um colaborador próximo do presidente Nicolás Maduro e do seu antecessor Hugo Chávez (1999-2013), foi preso por desvio de receita da venda de petróleo bruto por meio de criptoativos, um mecanismo fracassado concebido para driblar as sanções dos Estados Unidos contra Venezuela.