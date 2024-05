"Meu foco não está em Biles, está em mim", diz Rebeca Andrade

Na ausência de Biles, que desistiu da maioria das provas para cuidar da saúde mental, Rebeca subiu ao primeiro lugar do pódio na capital japonesa.

E enquanto a americana ficou dois anos parada, Andrade, a primeira brasileira medalhista olímpica em sua modalidade, despontou como uma de suas grandes adversárias ao enfileirar medalhas, incluindo um histórico primeiro lugar no individual geral feminino do Campeonato Mundial de Ginástica Artística de 2022.

Mas Biles, a ginasta de maior sucesso de todos os tempos, está de volta a Paris e quer frustrar as aspirações da carismática e "baixinha" (1,55 m) brasileira, nascida em Guarulhos, cidade na região metropolitana de São Paulo.

- "Estou feliz" -

Após a lesão da atleta venezuelana Yulimar Rojas, Rebeca Andrade é a figura mais importante do esporte latino-americano e a esperança do país para superar o recorde de medalhas registrado em Tóquio (sete ouros, 21 medalhas no total).

E promete, como é habitual em suas apresentações, ao som do funk brasileiro, homenagear o Brasil negro, popular e marginalizado.