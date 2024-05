Mundo sofre onze meses de temperaturas anormalmente altas apesar de enfraquecimento do El Niño

As últimas semanas têm sido marcadas por ondas de calor extremo na Ásia, da Índia ao Vietnã, enquanto o sul do Brasil sofre com inundações devastadoras.

No entanto, em termos de precipitação, o Copernicus não identifica tendências claras para abril, relatando contrastes significativos em todo o mundo.

O mês foi mais úmido do que o normal em grande parte da Europa, mas mais seco no sul do continente e em partes dos Bálcãs e da Rússia.

A situação é semelhante fora da Europa: em grande parte da América do Norte, Ásia Central e Oriental, Golfo Pérsico e sul do Brasil, chuvas intensas causaram inundações, que continuaram em maio.

Mas no norte do México, ao redor do Mar Cáspio e em grande parte da Austrália, a seca tem predominado.

- Oceanos: ligeira desaceleração -

A temperatura da superfície dos oceanos bateu um recorde mensal em abril, com uma média de 21,04°C fora das zonas próximas aos polos, marcando o décimo terceiro recorde mensal consecutivo.