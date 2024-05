Musiala-Bellingham: um duelo entre amigos por um sonho de infância

- Volta à Alemanha após Brexit -

No entanto, o Brexit separou os destinos dos dois jogadores. A mãe de Musiala decidiu voltar à Alemanha em 2019, e o Bayern de Munique aproveitou para contratar o habilidoso driblador, capaz de arrancadas impressionantes.

"Ele é um jogador que gostamos de assistir, pelo qual vamos ao estádio, pelo qual eu iria ao estádio. É bom ver o quão forte ele é tecnicamente, sua capacidade de driblar, sua agilidade, ele é realmente um talento que raramente pode ser visto", disse recentemente o seu companheiro de equipe no Bayern, o jogador da seleção da França Kingsley Coman, no programa Téléfoot da televisão francesa.

Após seu retorno à Alemanha, Musiala optou pela 'Mannschaft' e disputou sua primeira partida no dia 25 de março de 2021 contra a Islândia pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, enquanto Bellingham chegou um pouco mais cedo à seleção inglesa, em amistoso contra a Irlanda no dia 12 de novembro de 2020. Os dois voltaram a se encontrar na Bundesliga por ocasião do 'Klassiker', já que Bellingham rejeitou a poderosa Premier League para assinar com o Borussia Dortmund no verão de 2020.

- Musiala ganhou uma Champions, mas sem jogar -

Lesionado nos dois últimos jogos da temporada 2022-2023 do BVB, a ausência de Bellingham pesou no resultado desfavorável do Dortmund, que terminou em segundo atrás do Bayern, superado apenas pelo saldo de gols.