Nadal e Djokovic correm contra o tempo em Roma para chegar a Roland Garros

- Sinner e Alcaraz ausentes -

A estrela local Jannik Sinner (nº 2 do mundo) não vai disputar o torneio depois de sofrer uma lesão no quadril na semana passada em Madri; o jovem espanhol Carlos Alcaraz, símbolo da nova geração, também será uma grande ausência devido a problemas no antebraço.

Com a ausência dos dois tenistas vistos por muitos como futuros reis do circuito na próxima década e sucessores dos integrantes do 'Big Three' (Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic), o torneio de Roma, que celebra a sua 87ª edição, terá de se 'contentar' com os dois veteranos... embora tudo possa ser esquecido se Nadal e Djokovic protagonizarem o 60º duelo entre eles, que só poderá ocorrer na final, marcada para o dia 19 de maio.

Nadal, que em breve completará 38 anos, chega a Roma para "consolidar a evolução" apresentada entre Barcelona, torneio em que reapareceu depois de se lesionar em janeiro, e Madri, onde chegou às oitavas de final.

Campeão dez vezes em Roma, a última em 2021, Nadal deve se basear no torneio italiano para decidir se jogará ou não em sua 'casa', Roland Garros (26 de maio a 9 de junho). Ele já avisou, antes de sua participação no Masters 1000 de Madri, que só disputará o tradicionalíssimo evento francês se se sentir "suficientemente capaz de competir bem".

- "Não tenho certeza de nada" -

"Não tenho certeza de nada, não sei o que vai acontecer", reconheceu após ser eliminado em Madri e depois de quase dois anos em que quase não conseguiu jogar devido a lesões.