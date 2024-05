'No limite': água se torna tesouro no Rio Grande do Sul

As enchentes, resultado das chuvas da última semana, com balanço de 90 mortos, 132 desaparecidos e mais de 155.000 deslocados, deixaram boa parte da região sem energia e água. Isso inclui edifícios residenciais e hotéis, que como os hospitais e abrigos são abastecidos com caminhões-pipa.

"Estou no limite. Deus me livre ficar sem água", diz Elizabeth, "apenas Elizabeth", à AFP, enquanto carrega dois baldes de cinco litros de água pela enésima vez desde as sete da manhã.

Aos 67 anos, a aposentada está há dias fazendo o trajeto até sua casa carregando recipientes pesados.

- Um ritual impensado -

"Isso é direto. A todo momento, com todos os vizinhos", diz Benildo Carvalho, de 48 anos, enquanto passa a mangueira que sai de sua casa para um jovem para que continue com a tarefa. Seis pessoas esperam, e vão vir mais de longe.

Benildo tem um poço e compartilha a água com qualquer um que venha lhe pedir.