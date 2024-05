Nove corpos são encontrados em avenida de cidade mexicana abalada pela violência

Nove corpos foram encontrados nesta terça-feira (7) em uma avenida da cidade mexicana de Fresnillo, no estado de Zacatecas (norte), em meio a uma escalada de violência desencadeada após a captura de supostos criminosos, informaram as autoridades.

Junto aos corpos, foram deixadas "mensagens dirigidas a um grupo antagônico", relatou o secretário de governo do estado de Zacatecas, Rodrigo Reyes, em suas redes sociais.

Fresnillo, com cerca de 240 mil habitantes, está situado em uma rota do narcotráfico disputada pelos cartéis mais poderosos do México, o de Sinaloa e o Jalisco Nova Geração, segundo as autoridades.