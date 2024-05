O famoso cachorro Messi volta ao Festival de Cannes

O cão falará com os famosos no "tapete vermelho" e "na saída do banheiro", afirma Mezrahi.

O "sketch" de um minuto --"Messi, o Festival de Cannes visto por um cão-- terá oito episódios transmitidos pelas redes francesas France 2, France 3, Culturebox e TV5 Monde a partir de 16 de maio.

O TikTok compartilhará os melhores momentos. Cada transmissão será acompanhada de uma mensagem contra o abandono dos animais de companhia.

"As pessoas me dizem que 'Messi ficaria melhor descansando em seu quintal', mas ele conhece seu quintal de cor, adora as pessoas, adora brincar", explica Laura Martin, adestradora e tutora do cão.

- Imagens virais -

A AFP assistiu, duas semanas antes do início do Festival de Cannes, aos testes de microfone e da câmera 360° no corpo de Messi, com seus pelos brancos e pretos, e feliz sendo centro das atenções.