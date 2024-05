Os passos de Rebeca Andrade, a 'pedra preciosa' da ginástica brasileira

"A primeira lembrança foi quando vi aquela menina toda musculosa, os bracinhos fortes, as perninhas fortes. Aí eu falei: 'nossa, já adorei ela'", conta Monica, que descobriu a futura ginasta.

"Pedi para fazer uma estrelinha. Aí eu pus ela no tablado. Peguei na mãozinha dela, pedi para ela pular. Eu tinha uma professora do meu lado. Aí eu falei assim: Bel, caiu aqui no ginásio de Guarulhos uma futura Daiane dos Santos", diz ela com orgulho.

Mas na época em que Rebeca iniciava na ginástica, o Brasil vivia um período de seca após a conquista mundial de Daiane em Anaheim, em 2003, o primeiro de uma brasileira nesta modalidade.

A ex-atleta, criadora de dois movimentos que levam seu nome, tem sido inspiração constante para Rebeca, mais tarde apelidada de "Daianinha de Guarulhos".

- "Medo de perder" -

A campeã olímpica chegou ao ginásio de sua cidade natal em 2005 graças à sua tia Cida, que trabalhava na cozinha do local, sede de um projeto social e esportivo da Prefeitura de Guarulhos.