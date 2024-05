Pauta de videográoficos

* Cinema-animação-festival-Cannes

A 77ª edição do Festival de Cinema de Cannes começa em uma semana com 22 candidatos à Palma de Ouro, incluindo Francis Ford Coppola, homenagens à velha guarda de Hollywood e, nos bastidores, a tensão no cinema francês devido às denúncias de abusos.

