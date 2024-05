Petróleo fecha sem grandes mudanças por incerteza geopolítica

As cotações do petróleo fecharam em leve baixa nesta terça-feira (7), mas perto da estabilidade, refletindo uma atitude prudente dos investidores por um contexto geopolítico incerto.

O preço do barril Brent do Mar do Norte, negociado em Londres com vencimento em julho, caiu 0,20%, a 83,16 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano com vencimento em junho, recuou 0,12%, para 78,38 dólares.

Na véspera, as cotações do petróleo fecharam em leve alta, apesar da notícia de que o movimento islamista palestino Hamas havia aprovado a proposta de trégua na guerra com Israel em Gaza, apresentada pelos mediadores Egito, Catar e Estados Unidos.