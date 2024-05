Policía do Canadá investiga tiros na frente da casa do rapper Drake

A polícia do Canadá está investigando nesta terça-feira (7) um tiroteio ocorrido de madrugada em frente à residência do astro do rap Drake, em Toronto, no qual um homem ficou gravemente ferido.

O inspetor de polícia Paul Krawczyk disse que um guarda de segurança foi levado ao hospital com ferimentos graves após os disparos, registrados às 2h09 locais (3h09 no horário de Brasília). A extensa propriedade permanecia isolada.

O guarda estava posicionado do lado de fora, em frente à residência, quando o incidente ocorreu, declarou Krawczyk aos jornalistas.