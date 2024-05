Presidente chinês critica bombardeio da Otan em 1999 antes de sua viagem à Sérvia

O presidente da China, Xi Jinping, que viaja nesta terça-feira (7) para Belgrado, criticou a Otan pelo "flagrante" bombardeio contra a embaixada chinesa na Iugoslávia em 1999 e advertiu que Pequim não permitirá que "uma história tão trágica se repita".

Xi fez este alerta no jornal sérvio 'Politika', horas antes da sua chegada a Belgrado, depois de ter realizado uma visita de Estado à França, nesta que é a sua primeira viagem ao continente europeu desde a pandemia de covid-19.

A visita do presidente chinês à Sérvia coincide com o 25º aniversário deste bombardeio da Otan no qual três pessoas morreram e que foi atribuído a um erro de mapeamento da CIA.