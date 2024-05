Primeiro-ministro Modi vota nas eleições indianas

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, favorito para conquistar um terceiro mandato nas eleições gerais do país, votou nesta terça-feira (7), em meio às críticas da oposição que o acusa de exacerbar a polarização religiosa e de ofender os muçulmanos.

Cercado por uma equipe de segurança e por simpatizantes, o chefe de Governo de 73 anos votou em Ahmedabad, em seu estado natal de Gujarat, onde iniciou a carreira política e teve três mandatos como ministro-chefe.

Os analistas já o apontavam como vencedor antes do início das eleições, organizadas em sete etapas entre 19 de abril e 1º de junho, com 968 milhões de cidadãos registrados para votar no país mais populoso do mundo.