Principal líder radical mapuche é condenado a 23 anos de prisão no Chile

"É uma sentença muito importante. Marca um precedente relevante na perseguição às organizações criminosas que atuam na macrozona sul", disse o promotor do caso, Roberto Garrido.

Recluso há quase dois anos em uma prisão de Concepción (sul), Llaitul, 56 anos, foi declarado culpado em 22 de abril por incitação à violência, usurpações violentas, furto simples e ataque à autoridade.

Llaitul é fundador e líder máximo da Coordenação Arauco Malleco (CAM), que, segundo a ministra do Interior, Carolina Toha, "teve um papel emblemático" como primeiro grupo "a seguir o caminho da violência para fazer a reivindicação mapuche" após a retomada da democracia, em 1990.

"Esperamos que essa sentença ajude a deixar essa etapa para trás, e queremos dizer àqueles que se identificam com a necessidade de um acordo diferente entre o Estado e o povo originário mapuche do Chile que há outras vias para conversar sobre essas demandas que não a da violência", ressaltou a ministra.

No fim da década de 1990, a CAM iniciou uma campanha contra as empresas florestais por meio de sabotagem e do incêndio de máquinas e casas. Seus membros também ocuparam à força diversas propriedades privadas ou entraram em confronto com a polícia.

As ações se concentraram em áreas originárias dos mapuche: Biobío, La Araucanía e Los Ríos, entre 500 e 900 km ao sul de Santiago.