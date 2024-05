Príncipe Harry está em Londres, mas não verá seu pai

O príncipe Harry, que chegou a Londres, nesta terça-feira (7), para um evento beneficente, não verá seu pai, o rei Charles III, acometido por um câncer, durante sua visita ao Reino Unido, disse um porta-voz.

O duque de Sussex tem relações difíceis com o rei e especialmente com seu irmão, William, o herdeiro da coroa, desde que, em 2020, abandonou suas obrigações monárquicas e se mudou para a Califórnia com sua esposa, Meghan.

No entanto, durante sua última visita que se tem conhecimento ao Reino Unido, em 6 de fevereiro, ele passou por Londres para ver rapidamente o rei Charles, cujo diagnóstico de câncer acabara de ser anunciado.