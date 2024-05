Putin promete vitória ao tomar posse para o 5º mandato como presidente da Rússia

Putin continuará no poder até 2030. E graças a uma reforma constitucional que aprovou em 2020, ele ainda pode concorrer a outro mandato até 2036.

A posse ocorre dois dias depois do aniversário da vitória soviética contra a Alemanha nazista, em 9 de maio, data que voltou a ganhar relevância desde o início da ofensiva contra a Ucrânia, que Putin compara à luta contra o Terceiro Reich na Segunda Guerra Mundial.

A cerimônia também coincide com um momento mais favorável no front para o Exército russo, após sofrer derrotas humilhantes em 2022, nos primeiros meses do conflito.

As tropas russas intensificaram a sua ofensiva no leste da Ucrânia e tomaram várias cidades ao redor da cidade de Avdiivka, que conseguiram controlar em meados de fevereiro, após uma árdua batalha que durou meses.

As Forças Armadas ucranianas enfrentam uma escassez de munições e o desgaste das suas tropas após a ofensiva malsucedida em meados de 2023 e o atraso na chegada da ajuda das potências ocidentais. Agora, esperam que a aprovação de uma nova ajuda dos Estados Unidos no final de abril os ajude no terreno.

Ao mesmo tempo, a indústria de defesa russa trabalha a todo vapor para fornecer material ao front.