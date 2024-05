Quatro morrem por roubo de cabos elétricos na Argentina, um crime em alta

Quatro pessoas foram encontradas mortas com sinais de eletrocução dentro de uma caminhonete em frente a um hospital ao sul de Buenos Aires, após terem participado do roubo de cabos de alta tensão, um crime frequente na Argentina, informou a polícia nesta terça-feira (7).

Uma quinta pessoa foi encontrada com vida no interior do veículo e foi hospitalizada com queimaduras graves no hospital municipal de Bahía Blanca, cerca de 640 km ao sul da capital argentina, à espera de sua recuperação para poder ser interrogada.

Na caminhonete que a polícia detectou fugindo à meia-noite em alta velocidade "iam quatro pessoas na caçamba (parte traseira) em mau estado, depois se determinou que chegaram mortas; e uma pessoa estava ferida", disse à imprensa o chefe de polícia Gonzalo Bezos.