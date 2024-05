Refém israelense-argentino morreu no 7 de Outubro e corpo foi levado para Gaza

Um cidadão israelense-argentino sequestrado durante o ataque do Hamas em Israel em 7 de outubro foi assassinado no mesmo dia e seu corpo permanece na Faixa de Gaza, informou nesta terça-feira (7) o Fórum de Familiares de Reféns.

Lior Rudaeff, 61 anos, "foi assassinado em 7 de outubro e seu corpo foi levado para Gaza por terroristas do Hamas", indicou a principal associação israelense de familiares de reféns.

O anúncio da sua morte coincide com a retomada das negociações indiretas no Cairo entre Israel e o movimento islamista Hamas sobre um cessar-fogo na Faixa de Gaza após sete meses de guerra. As conversas acontecem com a participação de mediadores do Catar, Egito e dos Estados Unidos.