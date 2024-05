Senado argentino inicia debate sobre pacote de reformas de Milei

O Senado argentino iniciou, nesta terça-feira (7), o debate nas comissões do pacote de reformas de desregulamentação econômica conhecido como "Lei Bases", impulsionado pelo presidente ultraliberal Javier Milei, aprovado pela câmara de deputados em abril.

O ministro do Interior, Guillermo Francos, liderou a reunião conjunta das comissões de Legislação Geral, Assuntos Constitucionais e Orçamento e, juntamente com outros funcionários do Executivo, defendeu a lei ao ser sabatinado por senadores da oposição.

A situação conta com 7 senadores de um total de 72 e enfrenta uma base de 33 senadores peronistas devem votar contra.