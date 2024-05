TikTok processa EUA por lei que pode proibir seu funcionamento

Os críticos dizem que a coleta e o armazenamento de dados são apenas parte do problema e exigem que o algoritmo (o segredo do seu sucesso) também seja desvinculado da ByteDance.

Segundo analistas de tecnologia, no caso TikTok, as razões de segurança nacional podem pesar mais perante a Suprema Corte do que a liberdade de expressão.

