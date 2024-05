Corpo do último trabalhador morto em colapso de ponte em Baltimore é encontrado

O corpo do sexto e último trabalhador que morreu no desabamento de uma ponte após a colisão de um porta-contêineres na cidade americana de Baltimore foi recuperado, anunciaram as autoridades locais.

Na madrugada de 26 de março, um porta-contêineres colidiu contra a ponte Francis Scott Key na cidade da costa leste dos Estados Unidos, o que provocou o desabamento da estrutura e matou seis trabalhadores latino-americanos.

As autoridades identificaram a última vítima como José Mynor López, 37 anos, um operário da construção civil de Baltimore que trabalhava na ponte no momento do acidente.