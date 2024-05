Chama olímpica ante o desafio de 'aquecer os corações' dos franceses

"O entusiasmo aumentará e é normal que aumente até o final", avaliou nesta quarta-feira (8) na radio France Inter o presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos (COJO), Tony Estanguet.

Para o três vezes medalhista olímpico, a chegada da chama nesta quarta-feira (8) a Marselha é "um momento forte", mas o "verdadeiro tiro de partida" será a cerimônia de abertura de 26 de julho e as primeiras competições.

"Estamos na mesma situação que nos Jogos Olímpicos anteriores", segundo a ministra dos Esportes, Amélie Oudéa-Castéra, que recorda o clima de "contestação" anterior a Londres-2012.

"O verdadeiro ponto de inflexão para o Reino Unido foi a aparição da rainha Elizabeth II com James Bond durante a cerimônia de abertura e depois, quando começou a ganhar medalhas", acrescentou.

O apoio popular, como reconheceu Macron, é um fator de "preocupação" para os organizadores. Para além dos recordes esportivos ou a inédita cerimônia de abertura no Sena, o sucesso dos Jogos também dependerá disso.

A rejeição do público obrigou Hamburgo e Budapeste a retirar suas candidaturas para receber as Olimpíadas em 2024, que, com a saída de Roma, deixaram como únicas candidatas Paris e Los Angeles.