Charles III e príncipe Harry não se encontrarão devido à agenda 'cheia' do rei

O rei Charles III e seu filho mais novo, o príncipe Harry, estão, nesta quarta-feira (8) muito perto e ao mesmo tempo muito longe, já que ambos estão em Londres, mas sem intenção de um encontro.

A agenda do rei, de 75 anos, diagnosticado com câncer no início de fevereiro, previa para esta quarta-feira um ato nos jardins do Palácio de Buckingham.

Harry, de 39 anos, que mora nos Estados Unidos com a esposa Meghan e seus dois filhos, deveria assistir a uma cerimônia na Catedral de Saint Paul.