Fluminense visita Colo Colo para consolidar liderança na Libertadores

Marcelo, por sua vez, não conseguiu preencher as lacunas defensivas do Fluminense, que sofreu dez gols em cinco rodadas no Brasileirão.

A força ofensiva do Fluminense virá mais uma vez do artilheiro Germán Cano, além do ponta Marquinhos, que no jogo de ida infernizou a defesa do Colo Colo.

O árbitro da partida em Santiago será o colombiano Wilmar Roldán.

Escalações prováveis:

Fluminense: Fábio - Marquinhos, Felipe Melo, Manoel, Marcelo - Lima, Martinelli - Douglas Costa, Ganso, Jhon Arias - Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Colo Colo: Brayan Cortes - Óscar Opazo, Emiliamo Amor, Maximiliano Falcón, Erick Wiemberg - Arturo Vidal, Esteban Pavez, Vicente Pizarro - Cristian Zavala, Leandro Venegas, Carlos Palacios. Técnico: Jorge Almirón.