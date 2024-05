Governo do Peru revela que presidente Boluarte passou por 'doença pulmonar grave'

"No último fim de semana, a senhora presidente precisou ser atendida por médicos [...] Felizmente já se encontram em franco processo de recuperação", insistiu Adrianzén, respondendo às críticas sobre a suposta ausência de Boluarte.

A presidente enfrenta um escândalo relacionado a relógios de luxo que não foram incluídos em sua declaração de bens.

No âmbito da investigação, o Ministério Público fez buscas em março em sua residência e no escritório presidencial à procura das joias que, segundo a presidente, pertencem a um governador que as emprestou.

As investigações por "suposta prática do crime de enriquecimento ilícito e omissão de declaração em documentos" começaram em 18 de março, após uma revelação jornalística.

Se o Ministério Público decidir acusá-la, Boluarte só será levada a julgamento no final de seu mandato em julho de 2026, conforme estabelece a Constituição.

Dina Boluarte assumiu a presidência em dezembro de 2022, substituindo o destituído Pedro Castillo, que está preso por sua tentativa fracassada de dissolver o Congresso.