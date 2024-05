Israel reabre passagem de fronteira com Gaza para permitir entrada de ajuda humanitária

Israel anunciou nesta quarta-feira (8) a reabertura da passagem de Kerem Shalom, na fronteira com a Faixa de Gaza, para permitir a entrada de ajuda humanitária, três dias após o fechamento do local devido a um ataque com foguetes que matou quatro soldados.

A passagem de Kerem Shalom fica no sul da linha fronteiriça entre Israel e a Faixa, nas imediações da cidade palestina de Rafah, onde as autoridades israelenses ameaçam executar uma operação em larga escala que provoca grande preocupação na comunidade internacional.

"Caminhões procedentes do Egito estão chegando ao local com ajuda humanitária, incluindo alimentos, água, material para abrigo, medicamentos e equipamentos médicos fornecidos pela comunidade internacional", afirmou o Exército israelense em um comunicado conjunto com o COGAT, uma agência vinculada ao Ministério da Defesa que supervisiona as questões civis nos territórios palestinos.