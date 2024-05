Manifestação pró-palestinos termina com 32 detidos na Universidade de Amsterdã

Manifestantes pró-palestinos enfrentaram a polícia nesta quarta-feira (8) na Universidade de Amsterdã, o que resultou em 32 detidos, segundo as forças de ordem.

Assim como em campi americanos, proliferam-se em universidades europeias protestos para denunciar a operação militar israelense na Faixa de Gaza e pedir às instituições acadêmicas que cortem relações com Israel.

Policiais agrediram com cassetetes em Amsterdã estudantes que ergueram barricadas e ocupavam um prédio da universidade. Por volta da meia-noite, a polícia havia detido 32 pessoas "por violência, destruição, agressão e incitação", no campus e em uma via importante da capital holandesa que os estudantes bloquearam após serem retirados à força da universidade.