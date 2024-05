MP espanhol pede arquivamento do caso contra Shakira por fraude fiscal

No mês seguinte, a artista de Barranquilla entregou à Justiça os 6,6 milhões de euros para mostrar a sua vontade de regularizar a sua situação junto ao Tesouro espanhol. Este valor incluía, além do valor que faltava, os juros e as taxas de regularização.

Por outro motivo de fraude fiscal, referindo-se neste caso aos anos de 2012, 2013 e 2014, Shakira precisou comparecer perante um tribunal de Barcelona em novembro, mas acabou chegando a um acordo de última hora com o Ministério Público para evitar um julgamento midiático, em troca do reconhecimento dos fatos e do compromisso de pagar mais de sete milhões de euros.

Para esse primeiro caso, em que o Ministério Público a acusou de não pagar os impostos devidos na Espanha nos exercícios de 2012, 2013 e 2014, a cantora pagou inicialmente 17,45 milhões de euros ao Tesouro para regularizar a sua situação.

A artista, que se mudou com os filhos para Miami após a separação do ex-jogador de futebol espanhol Gerard Piqué, tem outro processo administrativo aberto no Tesouro, relativo ao ano de 2011.

