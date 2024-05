Polícia dispersou acampamento pró-palestinos em universidade de Washington

Nesta quarta-feira, a prefeita Muriel Bowser e a chefe de polícia, Pamela Smith, comparecerão ao Congresso dos Estados Unidos para explicar por que demoraram para dispersar o acampamento, instalado há mais de uma semana.

O Departamento de Polícia declarou em comunicado que inicialmente havia tentado "diminuir as tensões" sem a necessidade de efetuar prisões, mas que constatou com bases em "incidentes e informações" que "a volatilidade do protesto estava aumentando".

As manifestações contra a guerra em Gaza se multiplicaram em dezenas de universidades americanas nas últimas semanas, com reivindicações de estudantes para que os centros de educação cortem vínculos, diretos ou indiretos, com instituições israelenses e fabricantes de armas.

A Universidade de Columbia, em Nova York, epicentro das manifestações, decidiu cancelar sua principal cerimônia de formatura, marcada para 15 de maio, alegando razões de segurança.

Os estudantes criticaram o que consideram como uma resposta dura às suas mobilizações.

Na terça-feira, o presidente Joe Biden denunciou o aumento "feroz" do antissemitismo, em um discurso no Capitólio.