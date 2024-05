Real Madrid vence Bayern de virada (2-1) e vai à final da Champions

"Aconteceu de novo, é algo inexplicável, é a magia deste clube, de um torcedor que empurra um estádio fantástico e de jogadores que não param de acreditar que algo mágico pode ser feito", disse Carlo Ancelotti, perguntado sobre mais uma virada.

A equipe 'merengue' dominou o jogo em mais uma noite mágica em seu estádio, mas esbarrou repetidamente nas grandes defesas de Manuel Neuer, até que Joselu, que entrou no lugar de Rodrygo (79'), conseguiu aproveitar uma falha do goleiro alemão e mudar a história da partida.

"Erros sempre podem ser cometidos, e esse erro só foi cometido hoje, depois de uma partida de classe mundial. Manuel não merece esse erro", disse Thomas Tuchel.

O time espanhol poderia ter aberto o placar logo no início do jogo, com uma bola de Dani Carvajal que cruzou na frente da linha do gol sem que Rodrygo (6') conseguisse alcançá-la.

O Bayern respondeu com um passe em profundidade para Serge Gnabry, que chutou cruzado demais (8').

A equipe alemã foi pressionada em seu próprio campo pelo Real Madrid na primeira meia hora.