Rivais de Maduro 'esperançosos' pelo apoio de Brasil e Colômbia a eleições justas

"O que estamos tentando fazer neste momento é ver se todos os candidatos conseguem chegar a um acordo para fornecer algum tipo de garantia para o período após as eleições", explicou.

- "Transição suave" -

Trata-se de garantir "uma transição tranquila após as eleições". "A ideia, ou pelo menos a proposta do presidente Petro, que aliás teve o apoio do presidente Lula, é ver se ela pode ser ratificada em referendo", disse.

Machado insistiu em que o mundo precisa compreender que as repercussões das eleições transcendem a Venezuela. Maduro, candidato à reeleição, "mantém o poder pela força, bloqueando eleições ou cometendo enormes fraudes", acusou.

Segundo a líder opositora, um novo mandato para o atual presidente provocaria uma onda migratória nunca antes vista, com "dois, três, quatro ou cinco milhões de venezuelanos" fugindo do país "em menos de um ano", além do fortalecimento de redes criminosas como o Trem de Aragua e das relações bilaterais com Irã e Rússia. "Por outro lado", acrescentou, "se conseguirmos avançar e negociar uma transição e ter Edmundo González como nosso próximo presidente, não só veremos a migração parar, mas também revertê-la", e o país se tornará uma fonte de energia para mundo, "não só no petróleo e no gás, mas também nas fontes renováveis".

Neste momento, a oposição tem que superar diversos obstáculos à campanha, incluindo uma onda de detenções. Nove opositores foram presos pelas autoridades venezuelanas, seis se refugiaram na embaixada argentina e outros sofrem perseguições ou passaram à clandestinidade para evitar represálias, explica Machado, que mesmo assim segue otimista.