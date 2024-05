Rússia afirma que "não pode" investigar morte de jornalista da AFP na Ucrânia

A Rússia "não pode fazer uma investigação" sobre a morte do jornalista da AFP Arman Soldin, que faleceu na Ucrânia em maio de 2023 perto da então sitiada cidade de Bakhmut, afirmou nesta quarta-feira o porta-voz do Kremlin.

"A Rússia não pode fazer uma investigação. Provavelmente é necessário procurar o lado ucraniano", disse Dmitri Peskov, que foi questionado na véspera do aniversário de um ano da morte do coordenador de vídeo da AFP na Ucrânia.

"Pelo que entendi, no momento da morte, ele estava no território sob o controle do regime de Kiev", acrescentou.