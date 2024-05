Suspeito é preso na Alemanha por ataque à ex-prefeita de Berlim

Giffey, atual ministra de Finanças do estado de Berlim, estava em uma biblioteca no sul da capital na terça-feira quando um homem acertou sua cabeça e pescoço com um saco contendo objetos pesados.

A política foi levada ao hospital com ferimentos leves.

O suspeito, preso nesta quarta, já havia passagens policiais por atos relacionados à "segurança do Estado e crimes de ódio", informou a polícia.

O Ministério Público está considerando a possibilidade de enviar o suspeito a um centro psiquiátrico, visto que há elementos que indicam que ele poderia sofrer de algum transtorno mental.

"Estou preocupada e chocada com o recrudescimento de uma 'cultura selvagem' contra os que trabalham na política", disse a ex-prefeita.

"Vivemos em um país livre e democrático, no qual cada um é livre para expressar suas opiniões", mas "há um limite claro, e é a violência contra os outros", acrescentou.