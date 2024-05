UE pede explicações à plataforma X sobre moderação de conteúdos

Segundo o relatório, X reduziu a "cobertura linguística dos moderadores dentro da União Europeia" de 11 línguas da UE para sete".

Por isso, a UE pediu ao X que apresente "informação detalhada e documentos internos".

A UE também quer conhecer detalhes sobre "as avaliações de riscos e as medidas de mitigação relacionadas com o impacto das ferramentas de inteligência artificial generativa nos processos eleitorais".

Esse pedido é parte de uma investigação da UE contra o X, em virtude de uma lei que reprime o conteúdo ilegal online.

A União Europeia iniciou uma investigação similar com o Facebook e Instagram, da Meta, em meio ao temor de que também estejam fazendo muito pouco para tratar da desinformação.

