Vulcão entra em erupção no leste da Indonésia

"Com base na vigilância visual e instrumental, a atividade no monte Ibu passou do nível 2 para o nível 3", em uma escala de 4, disse o chefe da agência, Hendra Gunawan, em um comunicado.

As autoridades estabeleceram uma zona de exclusão de 3 a 5 km ao redor da cratera e aconselharam os moradores a usar máscaras e óculos de proteção para atividades ao ar livre.

O extenso arquipélago indonésio está localizado no "anel de fogo" do Pacífico, razão pela qual registra frequentemente atividade sísmica e vulcânica.

No mês passado, o monte Ruang, no norte do país, entrou em erupção várias vezes, exigindo evacuações e fechamento temporário do aeroporto.

