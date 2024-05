Wall Street fecha com resultados mistos

Wall Street fechou nesta quarta-feira (8) com resultados mistos, com apenas o Dow Jones se beneficiando de uma virada em direção às ações menos cotadas.

O índice subiu 0,44%, fechando no azul pelo sexto dia consecutivo. Já o Nasdaq caiu 0,18%, e o S&P 500 fechou sem alterações.

"Acredito que as empresas fizeram um bom trabalho ao superarem suas expectativas para o primeiro trimestre. Mas notei que as estimativas de ganhos para o ano de 2024 realmente não mudaram muito", disse Jack Ablin, da consultoria Cresset Capital, que acrescentou que as empresas não relatam "muito crescimento nos lucros".